In Dresden erklang ukrainische Musik auf einer Bühne und es wurden Reden gehalten. Nach Reporterangaben sei unter anderem zu neuen Waffenlieferungen aufgerufen worden. So habe der Dresdner Bundestagsabgeordnete Markus Reichel (CDU) Lieferungen des Marschflugkörpers Taurus gefordert. Auch auf Plakaten war diese Forderung zu lesen.

Wie die Polizeidirektion Dresden auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, sei die Veranstaltung friedlich verlaufen. Angaben zur Zahl der Einsatzkräfte konnten am Sonntag aufgrund von Parallelveranstaltungen nicht gemacht werden.

Bildrechte: xcitepress/Finn Becker

In Leipzig hatten sich ebenfalls Hunderte Menschen auf dem Marktplatz versammelt und nahmen anschließend an einem Demozug teil, der über den Augustusplatz, den Innenstadtring und dann vom Dittrichring wieder auf den Markt führte. Nach Angaben der "Leipziger Volkszeitung" habe auch Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zu den ukrainischen und deutschen Teilnehmenden gesprochen. Der Aufzug soll nach Reporterinformationen störungsfrei und ruhig geblieben sein. Beamte aus Sachsen und Thüringen begleiteten ihn mit mehreren Dutzend Kräften.

Am Mittag hatte die Stadt Leipzig nach eigenen Angaben außerdem eine Straßenbahn, die mit ihrer Gestaltung die Verbundenheit von Leipzig mit der Ukraine trägt, in Betrieb genommen. Im Anschluss wechselte die "Ukraine-Bahn" in den normalen Linienbetrieb.

Bildrechte: EHL Media

In Chemnitz hatte der Verein AG Ukraine-Chemnitz-Europa unter dem Motto "Ukraine: 2 Jahre Unbesiegbarkeit, 10 Jahre Widerstand gegen die russische Aggression" zu einer Kundgebung vor dem Rathaus aufgerufen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz verlief auch diese Gedenkveranstaltung friedlich und störungsfrei. Insgesamt nahmen laut Polizei etwa 300 Menschen teil. 20 Beamte waren im Einsatz.

Die Vereinsvorsitzende Veronika Smalko sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN am Sonntag: "Das Gedenken ist gut verlaufen, aber es war auch emotional. Es waren ukrainische Flüchtlinge da und ein paar Leute, die aus Russland kommen. Ich habe auch bemerkt, dass mehr Unterstützung von deutscher Seite gekommen ist als noch vor einem Jahr." Auch in Chemnitz seien ukrainische Lieder gesungen worden. Man erfahre auch vonseiten der Stadt viel Unterstützung, erzählte Smalko weiter. Dass Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) am Sonnabend nicht beim Gedenken vor Ort war, habe sie jedoch enttäuscht.

Bildrechte: Harry Härtel / haertelpress

Protestveranstaltungen auch in anderen Bundesländern