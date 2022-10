Die vielen Niederschläge seit Ende August haben die Brandgefahr in Sachsens Wäldern deutlich entspannt. "Die Böden sind gut gesättigt mit Wasser", sagt Renke Coordes, Sprecher des Staatsbetriebes Sachsenforst. Der Regen sei, anders als in den Wochen zuvor, eingesickert und nicht gleich wieder abgeflossen. "Die große Gefahr ist gebannt."

Die Waldbrandsaison ende mit dem Oktober, hieß es von Sachsenforst. Das automatische Überwachungssystem mit Kameras, die Rauchentwicklung registrieren und an Leitstellen übermitteln, werde abgeschaltet.



Landesweit wurden bis Ende September 175 kleinere Waldbrände gemeldet, bei denen eine Fläche von 116 Hektar betroffen war. "Die Zahlen können sich bis Jahresende durch Nachmeldungen oder neue Brände noch erhöhen", sagte Coordes. Zudem standen bei den Großfeuern in der Gohrischheide rund 545 Hektar in Flammen sowie etwa 115 Hektar im Nationalpark Sächsische Schweiz. Insgesamt wurden also rund 776 Hektar Opfer von Flammen.