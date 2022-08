Katastrophenschutz Nach Waldbränden: Sächsisches Kabinett setzt Expertenkommission ein

Hauptinhalt

Die sächsische Regierung hat am Dienstag die Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission beschlossen, informiert die Sächsiche Staatskanzlei. Man wolle dabei Konsequenzen aus den verheerenden Waldbränden in der Gohrischheide, in Arzberg sowie im Nationalpark Sächsische Schweiz ziehen. In dem Gremium werden Personen aus unterschiedlichen Fachbereichen diskutieren.