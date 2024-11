Die Weihnachtsmarktsaison in Sachsen startet am Montag in Zwickau und Meißen. Pünktlich 11 Uhr öffnen die Händler in beiden Städten ihre geschmückten Marktstände.

Die Meißner Weihnacht wird damit auch in diesem Jahr am längsten die Besucherinnen und Besucher mit Glühwein, Bratwurst, Lebkuchen und anderen Leckereien verwöhnen. Denn in der Elbestadt endet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erst am Mittag des 24. Dezember.

Ab Dienstag hat man dann die Qual der Wahl zwischen den sächsischen Weihnachtsmärkten in Freiberg, Leipzig, Plauen und Pirna.

Bildrechte: IMAGO/Sylvio Dittrich

Mittwoch folgen in Dresden der Striezelmarkt und die Weihnachtsmärkte auf dem Neumarkt und am Neustädter Markt. Der Weihnachtsmarkt im erzgebirgischen Marienberg ist dann ebenfalls zum ersten Mal in diesem Jahr geöffnet.

Unter anderem der Chemnitzer Weihnachtsmarkt, der Wenzelsmarkt Bautzen, der Schlesische Christkindelmarkt zu Görlitz und der Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz sind ab Freitag auf den vorweihnachtlichen Ansturm vorbereitet.

Bildrechte: imago/Uwe Meinhold