Der Tourismus in Görlitz nimmt wieder Fahrt auf. Laut Europastadt GmbH wurden im vergangenen Jahr rund 147.000 Touristen und Geschäftsreisende gezählt und 328.000 Übernachtungen gebucht. Noch nie zuvor habe es in der Neißestadt so viele Übernachtungen gegeben, sagt Geschäftsführerin Eva Wittig. Damit steigen die Tourismuszahlen nach der Corona-Flaute. 2023 waren es rund neun Prozent Plus.

