Kulturstaatsministerin Claudia Roth will mit einer Reform der Filmförderung die Standortbedingungen für Filmproduktionen in Deutschland verbessern. Davon könnte besonders Sachsen profitieren, wie Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Kralinski in einer offiziellen Mitteilung erklärte. "Die Produktion von Filmen etwa in Görlitz, dem Erzgebirge oder in Leipzig sind nicht nur gut für das Prestige von Stadt und Region, sondern auch für deren Geldbeutel. Denn jeder Fördereuro, der aus der Filmförderung fließt, generiert sechs Euro Umsatz – etwa in Hotels oder gastronomischen Einrichtungen", sagte er zur Begründung.

Görliwood könnte in Zukunft von Netflix und Co. profitieren

Kralinski, der auch als Aufsichtsrat der Mitteldeutschen Medienförderung tätig ist, begrüßt besonders die geplante Einführung einer Investitionsverpflichtung. Diese zielt auf ausländische Streamingplattformen und Mediatheken mit deutschsprachigem Angebot. "Wir müssen die Streaminganbieter mehr in die Pflicht nehmen. Sie können nicht nur Abo-Gebühren in Deutschland kassieren, sie müssen auch ihren Anteil für die Filmindustrie in Deutschland leisten", so Kralinski.

Wir müssen die Streaminganbieter mehr in die Pflicht nehmen. Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Kralinski

Von den Investitionen könnte aus seiner Sicht die gesamte sächsische Produzentenlandschaft profitieren, insbesondere der Standort Görliwood. Der Wirtschaftsstaatssekretär hält Roths Idee, "dass Streamingdienste ihre in Deutschland erzielten Einnahmen zum Teil wieder in eigene Film- und Serienproduktionen hier im Land investieren müssen" daher für den richtigen Ansatz. Bildrechte: Ronald Bonß

Kinos fühlen sich bei Reform der Filmförderung nicht gesehen

Dem Branchenverband HDF Kino, der betreibende Kinos in Deutschland vertritt, gehen die Reformpläne für die Filmförderung dagegen noch nicht weit genug. Die Vorstandsvorsitzende Christine Berg forderte im Gespräch bei MDR KULTUR angesichts der Konkurrenz von Streamingdiensten und Mediatheksangeboten eine finanzielle Stärkung der Kinos: "Wir brauchen eine Anschubfinanzierung von der Regierung für die nächsten Jahre, damit wir unseren Kinobesuchern ein tolles Gebäude und Erlebnis bieten können und der deutsche Film, auf den wir sehr bauen, dort auch gezeigt werden kann".

Der Branchenverband HDF kritisiert an der geplanten Reform, dass diese kein Exklusivrecht für die Erstveröffentlichung von Filmen in Kinos vorsieht. "Für uns als Kino ist es genauso wie für Streamer ganz wichtig, dass wir einen Film bekommen, der einen bestimmten Zeitraum nur bei uns läuft und nirgendwo anders – damit man ihn eben nicht zuhause gucken kann", erklärte Christine Berg bei MDR KULTUR. Dass in den Reformplänen eine solche Exklusivität ausgeschlossen werde, gehe aus Sicht der Vorstandsvorsitzenden "gar nicht". Bildrechte: imago/biky

Reformpläne für die Filmförderung sollen 2025 in Kraft treten

Die Reformpläne für das Filmförderungsgesetz sollen Anfang 2025 in Kraft treten. Neben der Investitionsverpflichtung sollen zukünftig auch Steueranreize die Standortbedingungen für Filmproduktionen in Deutschland verbessern. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will außerdem die Filmförderungsanstalt (FFA) zur zentralen Einrichtung für Förderungen ausbauen. Laut Angaben des Ministeriums liegt eine Novelle des Filmförderungsgesetztes vor. Auch würden Verhandlungen mit den Ländern, von denen einige wichtige Produktionsstandorte sind, bereits laufen. Das bisherige Filmförderungsgesetz des Bundes läuft nach einer Verlängerung zum Ende des Jahres endgültig aus.