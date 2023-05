Tourismus Wenn die Gondeln Liebe tragen: "Emilie" ist neue Attraktion in Kromlau

Der Rhododendronpark in Kromlau im Landkreis Görlitz ist um eine Attraktion reicher. Am Montag ist eine neue Gondel für den Rakotzsee auf den Namen "Emilie" getauft worden. Sie soll vor allem Hochzeitspaare in den Kromlauer Park locken. Taufpate war der sächsische Ministerpräsident.