Ähnlich äußerte sich Martina Schweinsburg, CDU-Landrätin im Kreis Greiz. Man müsse in einem Kommunalparlament immer sehen, was pragmatisch vor Ort möglich sei, sagte Schweinsburg MDR THÜRINGEN. Immer nur alles abzublocken, weil etwas von der AfD komme oder weil ein Beschluss mit den AfD-Stimmen verabschiedet werde, sei kontraproduktiv. In den Gemeinden, Städten und Landkreisen seien Pragmatiker am Werk.