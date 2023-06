Auch die Unterzeichner des Briefes, der ihm vorliege, hätten demnach so das Gespräch mit ihm suchen können. Er kenne die Verfasser persönlich nicht. Auch auf dem Stadtfest an diesem Wochenende werde er vor Ort für Gespräche und Fragen zur Verfügung stehen.

Brychcy sagte MDR THÜRINGEN zum Inhalt des Briefs am Freitag, er habe vor einer Woche nicht von einer grundsätzlichen politischen Zusammenarbeit mit der AfD gesprochen. So schließe er politische Arbeit mit der Fraktion um Björn Höcke "kategorisch aus".

Der Bürgermeister bekräftigte erneut, er sei fest davon überzeugt, dass nicht alle in der AfD Faschisten seien. Es gebe in seinem Stadtrat "vernünftige Leute" bei der AfD, mit denen man arbeiten könne. Das sei in allen "Ostländern" so, wie er zuletzt im Bundeskanzleramt von Amtskollegen erfahren habe.