Thüringens ehemalige Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) muss 16 Monate bis zum Wechsel in einen neuen Job warten. Das bestätigte das Thüringer Kabinett am Freitag und folgte damit der Empfehlung eines unabhängigen Gremiums. Die Entscheidung sei Siegesmund am Freitag zugestellt worden, teilte die Staatskanzlei in Erfurt mit.