Batterien für Elektroautos: Tausende Beschäftigte in Thüringen

28. April 2024, 19:23 Uhr

In der Batterieforschung hat Europa einen kräftigen Rückstand auf Asien. Doch auch in Thüringen wird an neuen Technologien geforscht. Zum Beispiel in Nordhausen, Jena oder Hermsdorf. Schon heute arbeiten tausende Menschen in Thüringen in der Herstellung und Erforschung von Batterien. Weniger Abhängigkeit von asiatischen Herstellern ist langfristig möglich. Aber sie braucht Zeit und Geld.