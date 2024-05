In einem ehemaligen Schuhladen in Jena am Engelplatz entsteht ein sogenannter "Probierladen". Er bietet Hilfe bei digitalen Alltagsproblemen, zum Beispiel beim Buchen von Online-Terminen beim Bürgerservice. Angeboten wird eine digitale Grundausbildung für Menschen, die damit Berührungsängste haben oder Online-Services bisher nicht nutzen wollten.