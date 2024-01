In Erfurt haben am Mittwochmorgen Bauern mit ihren Traktoren die Zufahrt zum Gewerbegebiet in Stotternheim blockiert. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwölf Traktoren sich in den Verkehrskreisel gestellt. Dadurch staute sich der Verkehr bis zur Autobahnabfahrt der A 71 bei Stotternheim. Rettungsfahrzeuge hätten die Straße aber passieren können. Der Bauernprotest dauerte etwa anderthalb Stunden. Gegen 8 Uhr hatten die Bauern ihren Protest wieder aufgehoben.