Die Alfred-Hess-Straße in Erfurt wird in der Kreuzung Steigerstraße ab Montag für vorerst zwei Wochen voll gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten. Ein bisher nur provisorisch behobener Rohrschaden am Wasserversorgungsnetz soll repariert werden. Baubeginn ist Montag, der 25. März. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die vielbefahrene Bundesstraße B4 von Nordhausen nach Niedersachswerfen ist seit dem 11. September für zwei Jahre voll gesperrt. Wie das Thüringer Landesamt für Verkehr informiert, beginnt der Bauabschnitt am Beethovenring in Nordhausen und endet hinter der Kreuzung Northeimer Straße/ Geschwister Scholl-Straße in Niedersachswerfen. Die Autofahrer werden über Petersdorf, Buchholz und Neustadt nach Niedersachswerfen umgeleitet; in der Gegenrichtung geht es über Woffleben, Gudersleben, Obersachswerfen und Günzerode nach Nordhausen.