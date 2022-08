An Thüringens Schulen sind zum Beginn des neues Schuljahrs zahlreiche Bauvorhaben abgeschlossen worden. Nach Angaben der Landratsämter wurde in mehr als 200 Schulen während der sechs Ferienwochen Hand angelegt - gut 25 Millionen Euro flossen dafür. Meist wurden Fassaden gedämmt, Fenster und Heizungen getauscht oder Internetkabel verlegt.

Passend zum Schulstart wurden zahlreiche Schulgebäude in Thüringen saniert. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Aus Weimar und dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen heißt es, so gut wie alle Vorhaben seien fristgerecht umgesetzt worden. Im Weimarer Land mussten einige Digitalisierungsprojekte verschoben werden, da keine Angebote eingingen. Hier waren den Angaben nach teilweise Lieferengpässe oder Personalmangel die Gründe. Die Grundschulkinder in Altenkirchen im Altenburger Land können ihren neu gestalteten Schulhof in Beschlag nehmen. Auch an der Grundschule und am Förderzentrum "Osterburg" in Weida im Landkreis Greiz wurde gearbeitet. Dort wurden unter anderem Elektrik, Toiletten, Brandschutz und das Dachgeschoss erneuert.

Bauprojekte im Saale-Holzland-Kreis brauchen mehr Zeit

Nicht überall reichten aber die Sommerferien aus, um die Bauvorhaben abzuschließen. Vor allem im Saale-Holzland-Kreis dauern Arbeiten an, so beispielsweise in den Grundschulen Ottendorf, Königshofen und Stiebritz. Die Regelschüler in Dorndorf-Steudnitz müssen das Schuljahr in Containern verbringen, da der Umbau ihrer Schule noch ein Jahr dauern wird. In zahlreichen Schulen des Landkreises wird außerdem die IT-Verkabelung im Rahmen des Digitalpakts vorbereitet.

Neue Turnhallen an Schulen

In Gera soll bis Jahresende das Großbauprojekt "Ostschule - Europaschule" fertig werden. Die Schüler erhalten auch eine eigene Turnhalle. Die Sanierung der Grundschule "Saarbachtal" hat jetzt erst begonnen. Für 3,3 Millionen Euro soll das aus dem Jahr 1960 stammende Gebäude rundum erneuert werden. Im Saale-Orla-Kreis ist die neue Turnhalle für den Schulcampus Bad Lobenstein fertig geworden. Dagegen dauert die Erneuerung der Schulsportanlage in Ranis noch an. Ebenso in Schleiz, Oppurg und Remptendorf - dort sind Bauarbeiter und Handwerker weiter am Werk.

Unter anderem wurden die Turnhallen an den Schulen erneuert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK