Sommerferien In fast allen Weimarer Schulen wird saniert und repariert

Während der Sommerferien wird in fast allen Schulen in Weimar repariert, gebaut und gründlich geputzt. Auch in Weimar. Hören Sie im Interview mit der Leiterin des Schulamts, Anika Scharms, was das für die Planung bedeutet und wie teuer das ist. Außerdem lesen Sie hier, was in welcher Schule genau gemacht wird.