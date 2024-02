Die Bundeswehr plant in diesem Jahr größere Investitionen in ihre Standorte in Thüringen. Insgesamt seien 45 Baumaßnahmen in den Kasernen und ähnlichen Einrichtungen der Streitkräfte geplant, sagte ein Bundeswehr-Sprecher. Die Gesamtkosten der geplanten Investitionen beliefen sich auf etwa 130 Millionen Euro.

Nach Bundeswehrangaben sind Baumaßnahmen unter anderem an den Standorten in Bad Frankenhausen, Bad Salzungen, Erfurt, Gotha und Gera vorgesehen. Es solle an Unterkunftsgebäuden gebaut werden oder an Immobilien, in denen Lehrsäle untergebracht sind. Auch in Lager- und Abstellflächen sowie in Wachgebäude werde investiert.