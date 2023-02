Bundeswehr Sächsisch-thüringische Panzergrenadierbrigade bekommt Puma-Bataillon

Die Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen" der Bundeswehr erhält ein neues Bataillon. Wie ein Bundeswehr-Sprecher am Dienstag MDR THÜRINGEN auf Anfrage mitteilte, wird das im nordrhein-westfälischen Augustdorf stationierte Panzergrenadierbataillon 212 zum 1. April der Brigade unterstellt. Mit der Umstrukturierung wird die Brigade künftig über drei Panzergrenadierbataillone in Marienberg (Sachsen), Bad Salzungen (Thüringen) und Augustdorf (Nordrhein-Westfalen) verfügen.

Ausgestattet mit Puma-Schützenpanzern

Das Panzergrenadierbataillon 212 gehört derzeit noch zur Panzerbrigade 21. Es besteht aus rund 750 Soldaten und Soldatinnen und ist seit 2019 mit dem Schützenpanzer Puma ausgestattet. Puma-Schützenpanzer Bildrechte: dpa

Der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37, Brigadegeneral Alexander Krone, sagte MDR THÜRINGEN, die Brigade freue sich "auf diesen traditionsreichen und sehr einsatzerfahrenen Verband mit seiner über 60-jährigen Geschichte". Hintergrund der Umgruppierung ist die derzeit laufende Strukturreform des Heeres. Diese sieht unter anderem die Zusammenfassung schwerer Kampftruppenverbände in drei Brigaden vor. Dabei handelt es sich neben der Panzergrenadierbrigade 37 um die Panzerbrigade 12 mit Hauptsitz in Bayern und die Panzerlehrbrigade 9 in Niedersachsen. Brigadegeneral Alexander Krone bei einer Pressekonferenz im Frühjahr 2022 in der Lüneburger Heide Bildrechte: MDR/Johannes Hornemann

Die Panzergrenadierbrigade 37 umfasst insgesamt rund 5.000 Soldaten und Soldatinnen. Sie hat ihren Hauptsitz im sächsischen Frankenberg. Zu ihr gehören neben den dann drei Panzergrenadierbataillonen noch das Panzerbataillon 393 und das Versorgungsbataillon 131 in Bad Frankenhausen, das Panzerpionierbataillon 701 in Gera und das Aufklärungsbataillon 13 in Gotha (alle Thüringen). Panzergrenadiere gehören zu den Infanterietruppen der Bundeswehr. Sie operieren auf dem Gefechtsfeld entweder von einem Schützenpanzer aus oder zu Fuß.

Hardheimer Panzerbataillon geht zur Panzerbrigade 12

Im Rahmen ihrer Umstrukturierung wird die Panzergrenadierbrigade 37 nach MDR-Informationen das Panzerbataillon 363 im baden-württembergischen Hardheim an die Panzerbrigade 12 in Bayern abgeben. Dieses Bataillon ist das jüngste Panzerbataillon der Bundeswehr. Es wurde 2019 aufgestellt und befindet sich derzeit noch im Aufbau. Dafür hatte das Panzerbataillon 393 in Bad Frankenhausen im Jahr 2020 eine Kompanie nach Hardheim abgegeben. Dabei handelte es sich um eine "überzählige" Kompanie, die formal dem nicht aktiven Gebirgspanzerbataillon 8 unterstellt und der Einheit in Nordthüringen zugeordnet war. Im Oktober 2020 wurde eine Panzerkompanie aus Bad Frankenhausen in das neue Panzerbataillon 363 in Hardheim verlegt. Bildrechte: MDR/DIrk Reinhardt