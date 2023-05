Die Situation an den weiterführenden Schulen im Erfurter Norden gleicht sich fast eins zu eins: Seit Jahren steigende Schülerzahlen, fehlende Klassen-, Fach- und Aufenthaltsräume in den Schulgebäuden, steigende Zahlen von Schülern mit Migrationshintergrund, zu wenig Personal. Bisher kämpfte jede Schule für sich allein. Die Schulleiter schilderten ihre Probleme der Stadt und dem Schulamt, oft bekamen sie nicht einmal eine Antwort. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Nun will man gemeinsam erreichen, dass die Stadt endlich handelt und die Herausforderungen im Erfurter Norden ernst nimmt.

Gemeinsames Auftreten gegenüber der Stadt

Deshalb trafen sich am Donnerstagabend Schulleiter, Elternsprecher, Schülersprecher, Schulsozialarbeiter und Mitglieder der Landes- und Kreiselternvertretung der betroffenen Schulen zu einem ersten Gespräch, um gemeinsam gegenüber der Stadt aufzutreten und eine Strategie zu entwickeln, um die Verantwortlichen endlich zum Handeln zu bewegen.

Wir wollen für unsere Schülerschaft kämpfen. 30 bis 35 Prozent Migrationsanteil sind gut zu bewältigen, um Integration zu leben. Wir sagen nicht, wir wollen die nicht. Das sind tolle Schülerinnen und Schüler. Cornelia Münch Schulleiterin der Staatlichen Gemeinschaftsschule "Otto Lilienthal"

Besonders der hohe Migrationsanteil macht den Schulen schwer zu schaffen. Integration sei so nicht möglich, sagt Cornelia Münch, Schulleiterin der Staatlichen Gemeinschaftsschule Otto Lilienthal: "Wir wollen für unsere Schülerschaft kämpfen. 30 bis 35 Prozent Migrationsanteil sind gut zu bewältigen, um Integration zu leben. Wir sagen nicht, wir wollen die nicht. Das sind tolle Schülerinnen und Schüler."

In Klassenstufe Fünf am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt haben laut dem Schulleiter 50 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund. Bildrechte: MDR/Romy Miska

Aber eine bessere Verteilung im Erfurter Stadtgebiet wünschen sich alle, dann wäre Integration auch möglich und erfolgreich. Genaue Zahlen nennt Schulleiter Sven Stötzer vom Albert-Schweitzer-Gymnasium. In den höheren Klassen sei der Migrationsanteil noch gut zu handhaben. In Klassenstufe Elf liegt er in seiner Schule bei 18,4 Prozent. In Klassenstufe Fünf haben bereits rund 50 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund.

Fast ein Viertel der Schüler bildungs- und teilhabeberechtigt

Oft können die Schüler aufgrund von mangelnden Sprachkenntnissen dem Unterricht nicht folgen. Darüber hinaus sind 23,1 Prozent der Schüler bildungs- und teilhabeberechtigt, gehören also sozial schwachen Familien an. Geschuldet ist dies auch dem Stadtteil, der günstigen Wohnraum in Plattenbauten bietet.

Mobbing und Gewalt nehmen zu

Außerdem werden es immer mehr Schülerinnen und Schüler in den Schulen, weil seit Jahren verschlafen wurde, neue Schulgebäude zu bauen. Die Schüler, die nun von den Grundschulen auf die weiterführenden Schulen wechseln, werden einfach verteilt. Das Albert-Schweitzer-Gymnasium muss im nächsten Jahr fünf fünfte Klassen aufnehmen.

Es ist ein Pulverfass. Lisa Grönmeyer Schülersprecherin des Heinrich-Hertz-Gymnasiums Erfurt

Auch das Heinrich-Hertz-Gymnasium wird im nächsten Schuljahr bei den fünften Klassen wieder fünfzügig sein. Es wird zunehmend enger in den Räumen und auf den Gängen, bestätigt Lisa Grönmeyer, Schülersprecherin des Heinrich-Hertz-Gymnasiums: "Wir merken auch, dass die Schülerschaft immer größer wird. Es gibt immer mehr kleinere Kinder. Die Zahl von Schülern mit Migrationshintergrund wird immer höher. Auch schon in der Oberstufe sind es um die 40 Prozent. Das Streitpotential nimmt zu. Es ist ein Pulverfass."

Schule sollte ein Ort sein, an dem man sich wohl fühlt, aber das ist nicht so. Leonie Bellot Schülersprecherin des Heinrich-Hertz-Gymnasiums Erfurt

"Schule sollte ein Ort sein, an dem man sich wohl fühlt, aber das ist nicht so. Es ist so, als ob man beim Schlussverkauf ist, besonders nach den Pausen, wenn alle Schüler gleichzeitig ins Gebäude stürmen. Wir haben auch vermehrt Treppenstürze, weil es oft zu eng ist", ergänzt ihre Schülersprecher-Kollegin Leonie Bellot.

Mehr Mobbing und Gewalt in Klassen mit vielen Schülern

Michelle Zimmermann, Mitglied der Landes- und Kreiselternvertretung und Beraterin zum Thema Mobbing und Gewalt warnt vor den Gefahren: "Mobbing und Gewalt nehmen in Klassen mit vielen Schülern zu. Das potenziert sich durch fehlende Integration und fehlendes Personal. Es entstehen Herde, die schnell zum Brand führen."

Schulsozialarbeiterin Irene Wolfert (Albert-Schweitzer-Gymnasium) sagt, dass Schule im Erfurter Norden kein Lebensraum mehr sei, sondern eine Aufbewahrungsstation. Bildrechte: MDR/Romy Miska

Laut Schulsozialarbeiterin Irene Wolfert ist Schule im Erfurter Norden kein Lebensraum mehr, sondern eine Aufbewahrungsstation. Irene Wolfert ist allein für rund 1.000 Schüler am Albert-Schweitzer-Gymnasium zuständig. Seit den Corona-Lockdowns sind ihre Beratungsstunden permanent ausgebucht. Es gäbe immer mehr Schüler mit psychischen Problemen und auch Schulverweigerer.

Seit Corona fühlten sich viele Schüler nicht mehr mit ihrer Schule verbunden. "Bei manchen Schülern herrschen Angstzustände, auch durch die Beengtheit in den Räumen und auf den Fluren. Dabei soll Schule ein Platz sein, wo sie gerne hingehen, wo sie auch ihre Freunde treffen können."

Sie allein könne die Betreuung eigentlich nicht mehr leisten und hat versucht die Politik darauf aufmerksam zu machen. Doch ihr Anliegen scheint irgendwo verloren gegangen zu sein.

Erste Erfolge der Allianz

Ein offener Brief, den Schulleiter Sven Stötzer vom Albert-Schweitzer-Gymnasium vor gut drei Wochen an Oberbürgermeister Andreas Bausewein schrieb, brachte die Allianz auf den Weg. Eine Antwort hat Sven Stötzer bis heute nicht bekommen.