Zunächst kann man das Deutschlandticket überall kaufen. Das Abo muss also nicht im eigenen Bundesland abgeschlossen werden. Einschränkung: Bestimmte an den Wohnsitz gekoppelte Sonderformen wie das hessische Sozialticket oder einzelne vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten richten sich nur an die Menschen mit Wohnsitz im jeweiligen Bereich.

Wer lieber eine Chipkarte möchte, der kann zum Beispiel bei fast allen Thüringer Verkehrsunternehmen das Antragsformular herunterladen. Es ist eine DIN A4-Seite und kann per Post und oft auch per Mail zurückgeschickt werden. In Jena und Erfurt geht es bereits per Internetformular und damit papierlos. Weitere Verkehrsunternehmen werden in den nächsten Tagen nachziehen, auch mit der Buchung des Handytickets. Die Links zu den Angeboten werden vom VMT ständig aktualisiert.