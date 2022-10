Der Thüringer Landtag hat ein Energiehilfeprogramm in Höhe von 407 Millionen Euro beschlossen. Der Gesetzentwurf wurde mit den Stimmen von Linke, SPD, Grünen, CDU und FDP verabschiedet. Die AfD und die Bürger für Thüringen enthielten sich.

Nach Angaben von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) könnten ab Dezember die Zuschüsse ausgezahlt werden. Die CDU-Fraktion drängte auf einen früheren Beginn der Auszahlung. Der Haushalts- und Finanzausschuss beschließt noch am Freitagnachmittag einen Wirtschaftsplan für das Energiehilfeprogramm.

Trotz der 400 Millionen Euro werde das Land nicht alle unterstützen können, die von den Kostensteigerungen betroffen seien, sagte der Linke-Fraktionsvorsitzende Steffen Dittes in der Landtagsdebatte. "Wir müssen auch ehrlich sein."

Rot-Rot-Grün und die CDU hatten sich am Mittwoch nach zähen Verhandlungen auf das Hilfsprogramm geeinigt. CDU-Fraktionschef Mario Voigt, der von einem Rettungsring für kleinere und mittelständischen Unternehmen sprach, nahm in der Diskussion für seine Partei zudem in Anspruch, das Programm auf den Weg gebracht zu haben. Dem widersprach die rot-rot-grüne Landesregierung.