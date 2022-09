Die Folgen der Energiekrise sind auch in Weimar spürbar: Zum 1. Oktober 2022 wollen die Stadtwerke Weimar ihre Energiepreise erhöhen. Das Schreiben an die Weimarer Kunden wurde schon vor ein paar Wochen verschickt. Ein Rechenbeispiel: Haushalte mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr im Tarif WeimarGas müssen monatlich 80,50 Euro mehr zahlen.

Zu Beginn wurde der Notfallplan Gasversorgung vorgestellt, der in drei Stufen aufgeteilt ist: die Frühwarnstufe, die Alarmstufe und die Notfallstufe. Derzeit befinde man sich in der Alarmstufe, die allgemein besagt, dass eine Störung in der Gasversorgung vorliegt, wie aktuell durch den Ukraine-Krieg und die gedrosselte Gaszufuhr durch Russland. In der Alarmstufe sei der Markt laut Stadtwerken aber noch in der Lage, die Situation zu bewältigen.