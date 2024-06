Besonders wohl fühlt sich die AfD bei der Europawahl aber im Südosten Thüringens. In 32 aller 605 Thüringer Gemeinden und Städten stimmte mehr als jeder zweite Wahlberechtigte für die AfD. Das sind zwar nur gut fünf Prozent aller Gemeinden, aber eine prominente Rolle spielt die AfD auch in allen anderen. Sieben der 32 Gemeinden, in denen die AfD sich mit über 50 Prozent der Wahlstimmen rühmen kann, sind in Südthüringen, 19 in Ostthüringen - trotz vorausgegangenem Personalstreit in der Höcke-Partei. Ganze elf der 19 AfD-Kreissiege liegen im Landkreis Saale-Orla.