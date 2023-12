Immer am letzten Werktag des Monats ist der Hof im Landratsamt Greiz voller Menschen. Denn dann bekommen die Asylsuchenden, die im Landkreis leben, die ihnen zustehenden Asylbewerberleistungen ausbezahlt. So auch am Donnerstagvormittag. Einzeln werden die Menschen in Greiz zur Kasse gebracht.