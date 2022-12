Zwei Landkreise will der Minister den Angaben zufolge noch mehr in die Pflicht nehmen. Greiz und Schmalkalden-Meiningen hätten bislang weniger Flüchtlinge als geplant aufgenommen. Eine Unterbringung in Zelten lehnte Adams vehement ab. Es gebe genug Möglichkeiten, das abzuwenden. "In Thüringen wird niemand in Zelten schlafen", sagte Adams.