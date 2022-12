Wenn Kinder sich die Haare ausreißen

Nicht nur Sascha profitiert von dem Engagement der Ärzte und Therapeuten der Uniklinik in Halle. "Ich habe an den ersten Tag denken müssen. Als das alles begann", erzählt eine der zehn ukrainischen Frauen in dem kleinen Raum der Psychiatrischen Institutsambulanz. "Gleich am ersten Tag bin ich auch unter Beschuss geraten. Ich habe die Panzer gesehen, wie sie im Wald standen", sagt sie und schaut dabei Anna Rakytianska an. Die Psychologin bietet an der Uniklinik gemeinsam mit Semjon Sidanov einmal pro Woche eine Gruppentherapie für Ukrainer an. Etwas, das sonst fast nirgendwo zu finden ist.

"In letzter Zeit fange ich an, nachts unheimliche Träume zu haben", sagt eine zweite Teilnehmerin und senkt ihren Blick. "Wie etwas, was auf einmal hochkommt. Ich bin verängstigt, wenn ich aufwache." Darauf antwortet Anna Rakytianska: "Einige Gedanken können wir versuchen loszuwerden. Aber sie ganz loswerden, das wird nicht gelingen." Einige Erlebnisse und Ängste würden die Frauen weiterhin begleiten. Sie formt mit ihren Händen eine Kugel: "Sie können Gestalt von beängstigenden Bildern annehmen." Dann öffnet sie ihre Hände: "Aber ständig Angst zu haben, das geht nicht."

Anna Rakytianska ist im März selbst aus der Ukraine geflohen, zusammen mit ihrer Tochter. Ihr Mann ist in der Ukraine geblieben. An der Uniklinik hat die Psychologin eine neue Aufgabe gefunden. Derzeit wird ihre Arbeitsstelle noch aus Spendengeldern finanziert. In der Gruppe kommt ein Thema immer wieder hoch: "Meine Tochter kann die Sprache nicht, sie hat Angst, weint und will nicht zur Schule", sagt eine Frau. "Und als Eltern wissen wir nicht, wie wir mit diesen Ängsten und dem Stress umgehen sollen. Wir sind doch selber auf Hilfe angewiesen."

Die Kinder haben in Kellern Schutz gesucht. Haben Schreckliches gesehen. Das können ja selbst Erwachsene kaum verkraften, geschweige denn Kinder. Anna Rakytianska Psychotherapeutin