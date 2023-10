Aufgrund anhaltender Probleme bei der Flüchtlingen in Thüringen unterzubringen, will Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) die vom Land betriebenen Unterkünfte ertüchtigen und erweitern. In den Aufnahmeeinrichtungen an den Standorten Suhl, Hermsdorf und Eisenberg sollen insgesamt rund 2.250 Plätze bereitgestellt werden.

Alle drei Einrichtungen sollen so ausgestattet werden, dass sie als Außenstellen zur Verteilung im sogenannten Easy-Verfahren der Länder gemeldet werden können, sagte Denstädt am Montag bei einer Sondersitzung des Migrationsausschusses im Thüringer Landtag.

Das Easy-Verfahren ist ein System zur Verteilung der in Deutschland ankommenden Geflüchteten auf die Bundesländer. "Die zu bewältigenden Probleme bei der Unterbringung und Integration der außerordentlich hohen Zahl an ankommenden Menschen sorgen für erhebliche Belastungen - das weiß die Landesregierung und handelt entsprechend", sagte die Ministerin am Montag. Die rot-rot-grüne Landesregierung rechnet damit, dass bis Jahresende noch bis zu 4.500 weitere Flüchtlinge nach Thüringen kommen könnten.

Demnach ist geplant, dass in Suhl in der Regel nicht mehr als 800 Menschen untergebracht werden. Aber: "In Situationen mit hohen Ankunftszahlen kann eine Belegung darüber hinaus möglich sein", hieß es weiter. Nach Angaben des Landesverwaltungsamtes waren am Montag jedoch 1.306 Menschen in der Erstaufnahme in Suhl untergebracht, in Hermsdorf waren es 565 und in Eisenberg 111.

Die Einrichtung in Eisenberg verfügt aktuell über 132 Plätze. Mitte 2024 soll die Erstaufnahme Eisenberg nach Plänen des Landes Thüringen über eine Kapazität von rund 400 Plätzen verfügen. In Hermsdorf ist eine umgebaute Halle aktuell für 500 bis allerhöchstens 700 Flüchtlinge vorgesehen. Dort sollen die neu Ankommenden aber eigentlich nur wenige Tage bleiben und dann auf die Kommunen verteilt werden.