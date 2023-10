In Thüringen ankommende Flüchtlinge können seit Montagnachmittag auch in den Aufnahmestellen in Hermsdorf und Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) registriert werden. Das teilte ein Sprecher des Thüringer Migrationsministeriums mit. Das Land will damit die überbelegte Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl entlasten. Sie ist derzeit noch überfüllt.