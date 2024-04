Der für Freitag geplante Prozessauftakt um ein Verfahren zum "Haus der Frau von Stein" in Weimar ist erneut geplatzt. Wie Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (pl) am Dienstag mitteilte, ist das Erfurter Landgericht einer Bitte der Beklagten nachgekommen. Der Anwalt der Gegenseite habe eine Fortbildung und damit keine Zeit. Der Prozessbeginn wurde auf den 14. Juni verschoben.

Es wäre der dritte Anlauf des Verfahrens, in dem die Stadt Weimar die Immobilie zurückholen will. Zuletzt sollte der Prozess am 9. Februar starten. Das Landgericht Erfurt war damals einer Bitte der Gegenseite auf Vertagung nachgekommen.