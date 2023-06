Thüringens AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke ist als Kandidat bei der Wahl des Vizevorsitzenden eines Landtags-Untersuchungsausschusses durchgefallen. Für Höcke stimmten am Donnerstag nur 20 Landtagsabgeordnete, gegen ihn 53. Der von CDU und FDP initiierte Ausschuss soll die Personalpolitik der rot-rot-grünen Landesregierung untersuchen. Der Linke-Abgeordnete Knut Korschewksy wurde dagegen zum Ausschuss-Vorsitzenden gewählt. Wegen des vakanten Vizepostens kann der Ausschuss seine Arbeit nicht aufnehmen: Nach Einschätzung der Landtagsverwaltung ist ein Untersuchungsausschuss erst dann arbeitsfähig, wenn Vorsitzender und Stellvertreter gewählt sind.

Auch die Wahl eines Linke-Kandidaten in die Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) zur Kontrolle des Verfassungsschutzes scheiterte. Fraktionschef Steffen Dittes fiel durch, nachdem der Linke-Abgeordnete Sascha Bilay in drei Wahlgängen gescheitert war. Bisher sind in die PKK, die den Verfassungsschutz kontrolliert, lediglich vier Vertreter von CDU, SPD und FDP gewählt worden. Das Gremium braucht aber fünf gewählte Mitglieder. Daher arbeitet die PKK der zurückliegenden Wahlperiode weiter.