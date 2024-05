Innenminister Maier hatte kurz nach der Übernahme des Migrationsbereichs in sein Ministerium die Schließung der Hersmdorfer Einrichtung angekündigt und die Situation dort als "menschenunwürdig" bezeichnet. Ob ein Leerzug bis Ende Mai gelingt, hängt davon ab, wie viele Geflüchtete nach Thüringen kommen und welche äußeren Faktoren noch auftreten, so Maier. Beispielsweise habe ein Brand in der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl den Umzug verzögert. Von allen knapp 1.500 Geflüchteten in Thüringer Erstaufnahmeeinrichtungen ist mit 967 Menschen der Großteil in Suhl untergebracht.