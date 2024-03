Maaßen-Rede weckte Hoffnung beim "Bündnis für Thüringen"

Zurück in den Herbst, als noch alles gut war: Am 23. Oktober 2023 fand in Erfurt die sogenannte "Zukunftskonferenz" des Bündnis für Thüringen statt. Zu dem neu gegründeten Bündnis gehörten die zwei Kleinparteien Die Basis und Bürger für Thüringen und der Thüringer Verein der Freien Wähler. Ihr Ziel: "die bürgerliche Mitte zu stärken" und mit einer offenen Liste zusammen zur Landtagswahl anzutreten. In ihrem gemeinsamen Programm ist unter anderem die Rede von falschen Anreizen für Einwanderer und einer Hysterie, die "die Medien" beim Klimawandel auslösten.

Offene und geschlossene Liste Eine offene Liste zur Thüringer Landtagswahl wird von einer Partei angemeldet. In diesem Fall würden das die Bürger für Thüringer übernehmen. Nach dem Thüringer Landeswahlgesetz Paragraf 29, Absatz 5 und Paragraf 23, Absatz 1, Satz 1 müssen alle, die auf der Liste stehen, entweder der anmeldenden Partei angehören - also den Bürgern für Thüringen - oder parteilos sein. Sollte das Bündnis für Thüringen wie geplant antreten, müssten die Die-Basis-Mitglieder also noch ihr Parteibuch aufgeben. Geplant war das für den Tag vor der Listenanmeldung. Bei einer geschlossenen Liste hingegen müssen alle Listenmitglieder der anmeldenden Partei angehören. Die offene Liste hat den Vorteil, dass sich Gruppen zusammentun können, die alleine nicht die Fünf-Prozent-Hürde knacken und damit nicht den Einzug in den Landtag schaffen würden.

Das Programm des Bündnis für Thüringen schien der Werteunion zu gefallen - genauer: ihrem Chef Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, der inzwischen selbst wegen vom Verfassungsschutz im Bereich Rechtsextremismus beobachtet wird. Es gefiel ihm scheinbar sogar so sehr, dass er bei der "Zukunftskonferenz" eine Rede hielt. Und obwohl die Werteunion zu dem Zeitpunkt aus ihrer Sicht Teil der Union und von eigener Parteigründung noch keine Rede war, enthielt Maaßens Ansprache viel Kritik an CDU und CSU und große Unterstützung fürs Bündnis für Thüringen. Er sprach von einem "Wir", das die Wahl gewinnen könnte, und schlug dem Thüringer CDU-Chef Mario Voigt vor, sich am Bündnis zu beteiligen. Maaßen machte dem Bündnis Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft.

Aiwanger lehnte Zusammenarbeit der Freien Wähler mit Werteunion ab

Doch nicht alle freuten sich über die Annäherung des Bündnisses an den umstrittenen Politiker. Hubert Aiwanger, der Bundesvorstand der Freien Wähler, erholte sich gerade vom bayerischen Landtagswahlkampf und von der Flugblattaffäre mit Antisemitismus-Vorwürfen gegen ihn, als er dem thüringischen Verein der Freien Wähler die Zusammenarbeit mit der Werteunion im Bündnis für Thüringen untersagte. Sie sei mit den Grundwerten der Freien Wähler "in keiner Weise vereinbar". Also aus der Traum vom WU-gestützten Bündnis, bevor er richtig angefangen hatte?

