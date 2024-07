Die Tischlerei als Zeichen für die andere Form der Politik: So will es die Thüringer BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf verstanden wissen. "Wir sind anders. Das ist kein Fake. Jens Zöllner, dessen Tischlerei das ist, steht hier jeden Tag an der Maschine. Und aller Voraussicht nach wird er ab September im Plenarsaal sitzen."

Bildrechte: MDR/Levin Schwarzkopf

Wolf weicht Frage nach Regierungsbeteiligung aus

Tischlermeister Zöllner steht auf Listenplatz 21. Er kann sich erst dann Hoffnungen auf den Einzug in den Landtag machen, wenn das BSW ein Zweitstimmenergebnis von rund 20 Prozent erzielt. Als Zielmarke nannte Wolf zunächst 15 Prozent, ergänzte aber: "Durch die Umfragen liegen die Erwartungen inzwischen doch etwas höher." Die jüngste Infratest-Dimap-Umfrage für den MDR hatte für das BSW ein Ergebnis von 21 Prozent ausgewiesen.

Auf eine mögliche Regierungsbeteiligung angesprochen sagte Wolf, dass das BSW bereit sei, Verantwortung im Land zu übernehmen. "Ob wir dabei sind, ist jedoch zweitranig. Wir wollen Veränderung in Thüringen und wir wollen eine stabile Regierung."

Bildrechte: MDR/Levin Schwarzkopf

Von Bildung bis Bürokratie

Als die wichtigsten Wahlkampfthemen sieht das BSW Frieden, Bildung und soziale Gerechtigkeit bei wirtschaftlicher Vernunft an. Die Partei will unter anderem mehr direkte Demokratie ermöglichen. In den Schulen will das BSW auf analogen Unterricht bis zur fünften Klasse setzen.