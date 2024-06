Wie der 57-jährige Creutzburg am Donnerstagmorgen auf seiner Facebook-Seite mitteilte, will er sich zusammen mit Jörg Schwerin der Werteunion anschließen. Sie wollen fraktionslos ihre Kreistagsmandate behalten. Über die Gründe für den Austritt aus dem BSW wolle Creutzburg seine Wähler am Samstagmorgen vor seiner Wäscherei in Gotha informieren. MDR THÜRINGEN sagte der 57-Jährige, dass das BSW nicht das sei, was er gedacht habe. Anfang Juni war das Thüringer BSW-Vorstandsmitglied Mario Forchhammer zurückgetreten. Er warf dem Landesvorsitz Intransparenz und "Geklüngel" vor.