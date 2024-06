BSW-Chefin Sahra Wagenknecht geht unterdessen noch einen Schritt weiter. Sie hält ihre neue Partei nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland für regierungsfähig und will in Thüringen sogar die nächste Ministerpräsidentin stellen. "Ich habe keinen Zweifel, dass wir gute Persönlichkeiten haben, die Aufgaben in einer Landesregierung übernehmen können", sagte Wagenknecht am Donnerstag dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Sie verwies auf die "langjährige administrative Erfahrung" der Thüringer Spitzenkandidatin Katja Wolf hervor, die seit 2012 Oberbürgermeisterin in Eisenach ist, aber nun für den Landtag kandidieren möchte.