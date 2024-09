Laut Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat das Bündnis Sahra Wagenknecht am 14. und am 17. Januar dieses Jahres versucht, ihn zum Parteieintritt zu bewegen. Das sagte Ramelow dem ZDF. Das BSW habe ihm an den beiden Tagen die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl angeboten. Dazu sei er nicht bereit gewesen. Ebensowenig werde er jetzt seine Partei verlassen, um eine mögliche Regierungsmehrheit mit CDU, BSW und SPD herbeizuführen. Hintergrund ist, dass den drei Parteien genau eine Stimme zur Mehrheit im Thüringer Landtag fehlt.

Die Thüringer SPD schließt nach Worten ihres Landesvorsitzenden, Georg Maier, nach der Landtagswahl den Weg in die Opposition nicht aus. Die Sozialdemokraten müssten auch für ihre Werte stehen, so Maier nach einer Sitzung des SPD-Landesvorstandes in Erfurt. Wenn eine Regierungsbeteiligung nicht möglich erscheine, dann sei der Gang in die Opposition für die langjährige Regierungspartei ein Thema. Maier habe bereits eine SMS vom CDU-Landesvorsitzenden Mario Voigt mit einer Gesprächseinladung erhalten, sagte Maier. Dabei werde es sich allerdings nicht um ein Sondierungsgespräch, sondern ein Gespräch auf Ebene der Landesvorsitzenden, handeln.