Voigt kündigte einen Neuanfang in der Thüringer Politik an. Die neue Landesregierung müsse sich auf die Alltagssorgen der Menschen konzentrieren, sagte er MDR AKTUELL. Es müsse mehr Pragmatismus und weniger Ideologie geben. Voigt stellte in Aussicht, die Wirtschaft von Fesseln zu befreien. Dokumentations- und Statistik-Pflichten sowie Bürokratie würden sofort heruntergefahren.



Es werde eine Einstellungsoffensive für junge Lehrer geben, so Voigt. Seine Regierung wolle zudem, dass es im ganzen Land eine gute medizinische Versorgung und ein stärkeres Miteinander gebe.