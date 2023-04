Ukraine-News Moskau weist deutsche Diplomaten aus

Kampfpanzer Leopard 2A4 Bildrechte: dpa

Spanien will der Ukraine in den kommenden Tagen sechs von insgesamt zehn zugesagten Leopard-Panzern liefern. Wie Außenminister José Manuel Albares den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte, wird es danach ein zweites Paket mit vier weiteren Panzern geben. Bei den spanischen Lieferungen handelt sich um Leopard-Panzer des älteren Typs 2A4. Albares versicherte, man werde "die Ukraine so lange unterstützen, wie sie es braucht". Dies umfasse humanitäre Hilfe, die Aufnahme von Flüchtlingen und die Lieferung von Defensivwaffen.



In den vergangenen Wochen waren in Spanien 55 Ukrainer als Besatzungsmitglieder und Techniker an Leopard-Kampfpanzern ausgebildet worden. Insgesamt verfügt das Land über 347 Leopard-Panzer. Davon gehören 108 zur älteren Version 2A4, die bis 1992 gebaut wurde und nach heutigen Maßstäben nicht mehr als "duellfähig" gilt. 239 Panzer sind vom neueren Typ 2A6, der in Spanien 2E heißt. Von diesen neueren, kampfstärkeren Panzern will Spanien aber keine Exemplare an die Ukraine abgeben. Sie würden für die eigene Landesverteidigung gebraucht, hieß es.