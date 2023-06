Am 3. Mai dieses Jahres wurde Maurizio C. in den frühen Morgenstunden von Ermittlern des LKA NRW festgenommen - auf Grundlage eines EU-Haftbefehls. In dem wird ihm unter anderem vorgeworfen, an einem Kokaingeschäft beteiligt gewesen zu sein. Dabei sollten über 20 Kilo der Droge von Ecuador nach Australien verschoben werden. Seitdem sitzt er in Auslieferungshaft.