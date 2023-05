Gerichtsurteil Krypto-Handy-Prozess: Hohe Haftstrafen wegen Drogenhandels

Wegen Drogenhandels sind fünf Männer vom Landgericht Erfurt zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Die Vorsitzende Richterin sprach vom größten Drogenprozess in der Geschichte Thüringens. Die Verteidigung will jedoch in Berufung gehen: Womöglich dürfen die verschlüsselten Chats, die als Beweise herangezogen wurden, nicht vor Gericht verwendet werden.