Im Juni 2001 scheint Salvatore Molinari (*Name geändert) etwas Dringendes klären zu müssen. Drei Mal ruft der italienische Gastwirt beim Amtsgericht Erfurt an, um mit Richter Thomas Meier (*Name geändert) zu sprechen. Weil er ihn im Büro nicht erwischt, probiert Molinari, den Richter auch zu Hause telefonisch zu erreichen.

Erst beim fünften Versuch geht Richter Meier ans Telefon, die zwei verabreden sich am Nachmittag in Molinaris Restaurant in der Erfurter Innenstadt. Bereits am Vortag war der Richter in jenem Lokal zu Gast.