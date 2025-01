Seit 25 Jahren ist Birgit Rosner nun Schulleiterin am Gymnasium Bergschule in Apolda im Weimarer Land. Immer wieder gab es Phasen, in denen Vandalismus zum Thema wurde. "Aber im letzten halben Jahr ist es völlig eskaliert", berichtet Rosner.

Die Schulleiterin veröffentlicht Bilder von Toilettenräumen, in denen die Wände massiv beschmiert worden sind. Zu sehen sind teils verfassungsfeindliche Symbole, Zeichnungen von Genitalien. "Und auch Drohungen wurden kundgetan, die sich konkret gegen Kollegen richten", so Rosner.

Sie verzichtet auf eine Anzeige bei der Polizei. Sie will den Staatsschutz nicht im Haus haben und die Angelegenheit auf ihre Art regeln. In einem Elternbrief schreibt sie: "In der Regel wissen die Schüler untereinander auch, wer diese Verfehlungen tätigt. Vor einigen Jahren spitzte sich die Situation schon einmal derart zu und die damalige Schülervertretung hat das Problem durch eigene Aufsichten in kurzer Zeit geklärt." Die Schüler sollen sich also gegenseitig kontrollieren und ermahnen.