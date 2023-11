An der Geraer Pfarrkirche St. Elisabeth ist der Stolperstein für den NS-Gegner und katholischen Priester Aloys Scholze beschmiert worden. Wie das Bistum Dresden-Meißen mitteilte, entdeckte ein Zeuge am Donnerstagmorgen ein Hakenkreuz auf dem Gedenkstein . Die Stadt Gera habe als Eigentümerin Strafanzeige gestellt.

Aloys Scholze trat am 1. September 1921 seine erste Stelle in der St. Elisabethgemeinde in Gera an, wo er fünf Jahre wirkte. Nach der Machtübernahme der Nazis half er Verfolgten und Regimegegnern bei der Flucht über die Grenze in die damalige Tschechoslowakei. Diese Fluchthilfe und seine regimekritischen Predigten waren die Gründe für seine Verhaftung im Mai 1941. Am 1. September 1942 starb Scholze im Konzentrationslager Dachau.