Nach dem schweren Hausbrand mit vier Toten in Apolda ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Das Amtsgericht Erfurt sei dem Antrag der Staatsanwaltschaft Erfurt gefolgt, teilte Sprecher Hannes Grünseisen mit. Gegen den 35 Jahre alten Bulgaren wird wegen Mordes und Brandstiftung ermittelt, er kommt nun in Untersuchungshaft.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers hatten Aufzeichnungen einer Überwachungskamera den Mann mit Benzinkanistern in der Hand beim Betreten des Hauses gezeigt und die Ermittler so auf seine Spur geführt. Die Polizei hatte am Montag von Zeugenhinweisen zu dem Mann und von Fotos von ihm gesprochen.