Die CDU im Kreis Weimarer Land möchte sich von ihrem Kreischef Mike Mohring trennen. Die CDU benötige einen personellen Neuanfang, heißt es in einer Erklärung des Kreisvorstands nach einer Krisensitzung am Samstag. Als neue Kreischefin schlägt der Vorstand Landrätin Christiane Schmidt-Rose vor. Weitere Kandidatinnen oder Kandidaten seien ausdrücklich willkommen. Die Wahl solle auf dem Kreisparteitag am 4. November stattfinden.

