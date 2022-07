In der Nähe des Gradierwerkes in Bad Sulza (Weimarer Land) ist am Montagmittag ein 62 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge tat sich am Montagmittag auf dem Grundstück einer Pension plötzlich die Erde auf. Ein etwa sechs Meter tiefes und ein Meter breites Loch entstand. Der Mann, der dort Rasen mähte, war in das Loch gestürzt und konnte nur noch tot geborgen werden. An der Unglücksstelle soll sich ein ehemaliger Bachlauf befunden haben, der vermutlich zugeschüttet wurde.