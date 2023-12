Die englische Fußball-Nationalmannschaft wohnt während der Europameisterschaft im kommenden Jahr im Golfresort Blankenhain. Das teilte das Thüringer Wirtschaftsministerium mit. Ursprünglich hatten auch die Österreicher dieses Hotel in Betracht gezogen, doch sie kommen nun nicht ins Weimarer Land.

Die Engländer werden das Resort als Basiscamp nutzen. Dafür muss noch ein Fußballplatz in der Nähe hergerichtet werden, das den DFB- und UEFA-Anforderungen entspricht. Außerdem wird im Schloss Blankenhain ein Medienzentrum eingerichtet.

Die Fußball-EM wird vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland ausgetragen. Die Arena in Leipzig ist die einzige Spielstätte in Ostdeutschland.