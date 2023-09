Die diesjährige Thüringer Kartoffelernte ist bislang offenbar gut ausgefallen. Laut Dietmar Barthel, Vorsitzender des Fördervereins Heichelheimer Kartoffel hat der Regen den späten Sorten gut getan. Zahlen wurden noch nicht genannt. Der Förderverein Heichelheimer Kartoffel setzt sich für den Anbau der Knollen in Thüringen ein.

Auch wenn in Thüringen viele Kartoffeln gegessen werden: Der Anbau der Knolle ist rückläufig. (Symbolbild)

Auch wenn in Thüringen viele Kartoffeln gegessen werden: Der Anbau der Knolle ist rückläufig. (Symbolbild)

Auch wenn in Thüringen viele Kartoffeln gegessen werden: Der Anbau der Knolle ist rückläufig. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Kartoffel spielt in Thüringen eine große Rolle. Jährlich werden hier pro Kopf über 60 Kilogramm verzehrt- und damit mehr als im bundesweiten Durchschnitt. Der Kartoffelanbau im Kloßland Thüringen gehe seit der Wende trotzdem zurück, sagte Barthel. Wegen der tonartigen Böden sei die Qualität oft nicht ausreichend für den Einzelhandel. Zudem sei der Kartoffelanbau zeit- und arbeitsintensiv. Daher gebe es in Thüringen mittlerweile weniger, dafür aber spezialisierte Kartoffelbauern.

2022 bauten Landwirte in Thüringen laut Angaben des Landesamts für Statistik Kartoffeln auf etwa 1.200 Hektar an - Getreide dagegen auf 360.000 Hektar. Vor fünf Jahren lag die Anbaufläche für die Knollen bei 1.664 Hektar, vor zehn Jahren bei 1.936 Hektar. Die Erntemenge betrug im vergangenen Jahr etwa 34.000 Tonnen.

Zum traditionellen Auftakt der Kartoffelernte hat unter anderem Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Donnerstag in Heichelheim Kartoffeln gelesen, die er gemeinsam mit Kindern der Pestalozzi-Schule Weimar und des Kindergartens "Kartoffelknirpse" in Heichelheim im Mai gelegt hatte.