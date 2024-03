Seit vier Monaten ist Samir nun schon in Bad Berka. In der Klinik und auf Arbeit fühlt er sich gut integriert. Das liegt vor allem an den guten Deutschkenntnissen des Pflegers. Schon in seiner Heimat hat er die Sprache gelernt. Seine Freizeit würde Samir aber gern bunter gestalten. "Ich mache Sport und gehe ins Fitnessstudio, würde mich aber auch gern sozial einbringen oder vielleicht sogar in einem Verein Fußball spielen oder so etwas." Doch Samir kennt die Angebote in Bad Berka noch nicht. Bis jetzt hat sie ihm noch niemand gezeigt.