Das war der Lehrerin zu viel. Sie hat nach Alternativen gesucht und diese an einem Wochenende gefunden. "Wir haben uns mit Eltern und Schülern darauf geeinigt, von Freitag bis Sonntag zu fahren. Und obwohl es sich um 16-jährige Jugendliche handelt, die an Wochenenden eigentlich etwas anderes vor haben, waren sie sich einig. Wir sind gefahren. Dann hat es recht schnell mit dem Termin geklappt."

Das aber, sagt Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner, ist leider die Ausnahme. "Die meisten Schulen beharren auf einen Termin am liebsten Dienstag bis Donnerstag 10 Uhr und wenn möglich nur in den Sommermonaten. Nachvollziehbar im schulischen Alltag, doch für uns in der Masse nicht zu bewältigen." Wunschtermine sind sehr beschränkt.

Diesen Umstand wollen weder Wagner noch Obbarius akzeptieren. Sie arbeiten an einer neuen Bildungsstrategie. "Schülergruppen sollen mindestens einen Tag lang zu uns kommen. Eine Führung von zwei Stunden bringt nicht viel. Was alle Evaluationen sagen ist, dass das, was bislang in vielen Gedenkstätten Standard gewesen ist, im Sinne des historischen Lernens unsinnig ist. Eine 1,5-Stunden-Berieselung geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus", so Jens-Christian Wagner.